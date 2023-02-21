Редькин Виталий Иванович
Место рожденияЛенинград
Дата рождения17.01.1939
Дата смерти24.08.1968
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1939
Отец: Редькин Иван Григорьевич
Мать: Редькина Анна Никитична
Ленинград
Бракосочетание
14.12.1963
Жена: Редькина Анна Николаевна
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
04.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Редькина Анна Николаевна
Ленинград
Смерть
24.08.1968