Редькин Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькин Виталий Иванович

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

17.01.1939

Дата смерти

24.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1939

Отец: Редькин Иван Григорьевич

Мать: Редькина Анна Никитична

Ленинград
Бракосочетание
14.12.1963

Жена: Редькина Анна Николаевна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
04.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Редькина Анна Николаевна

Ленинград
Смерть
24.08.1968
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