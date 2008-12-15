Редькина (Зыкова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькина (Зыкова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1933

Дата смерти

15.12.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1933

Отец: Зыков Николай Васильевич

Мать: Зыкова Пелагея Павловна

Бракосочетание
14.12.1963

Муж: Редькин Виталий Иванович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
04.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редькин Виталий Иванович

Ленинград
Смерть
15.12.2008
Санкт-Петербург
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