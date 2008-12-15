Редькина (Зыкова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1933
Дата смерти15.12.2008
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1933
Отец: Зыков Николай Васильевич
Мать: Зыкова Пелагея Павловна
Бракосочетание
14.12.1963
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
04.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Редькин Виталий Иванович
Ленинград
Смерть
15.12.2008
Санкт-Петербург