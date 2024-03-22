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Извеков Илья Пантелеймонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

25.01.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1880

Отец: Извеков Пантелеймон Георгиевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
02.10.1900

Дочь: Харитина Ильинична

Мать ребёнка: Извеков Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Извеков Иоанн Ильич

Мать ребёнка: Извеков Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
05.07.1914

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Извеков Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извеков Анастасия Петровна

Место жительства
Неизвестно
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