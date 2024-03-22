Извеков Илья Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения25.01.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1880
Отец: Извеков Пантелеймон Георгиевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
02.10.1900
Дочь: Харитина Ильинична
Мать ребёнка: Извеков Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Извеков Иоанн Ильич
Мать ребёнка: Извеков Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
05.07.1914
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Извеков Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно