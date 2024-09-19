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Суравцов Тихон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суровцов Антон Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суровцов Андрей Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
25.04.1911

Жена: Суравцова Мария Ивановна

Летяжевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Жених: д. Летяжевка 56 л, вторым браком, невеста: д. Малиновка, вдова Мария Ивановна Кононова, 50 л, вторым браком. Поручители: д. Летяжевка Федор Власович Драгунов, Федор Шаталин, с.Малиновки Федор ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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