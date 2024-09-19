Суравцов Тихон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суровцов Андрей Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
25.04.1911
Жена: Суравцова Мария Ивановна
Летяжевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Жених: д. Летяжевка 56 л, вторым браком, невеста: д. Малиновка, вдова Мария Ивановна Кононова, 50 л, вторым браком. Поручители: д. Летяжевка Федор Власович Драгунов, Федор Шаталин, с.Малиновки Федор ... Показать все
Смерть
Неизвестно