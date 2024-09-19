Суравцова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуравцова Мария Ивановна

Суравцова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1911

Муж: Суравцов Тихон Васильевич

Летяжевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Жених: д. Летяжевка 56 л, вторым браком, невеста: д. Малиновка, вдова Мария Ивановна Кононова, 50 л, вторым браком. Поручители: д. Летяжевка Федор Власович Драгунов, Федор Шаталин, с.Малиновки Федор ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.