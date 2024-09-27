Фисунов Степан Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1914 по 1917
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фисунов Трифон
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1907
Дочь: Пашкова (Фисунова) Ольга Степановна
Мать ребёнка: Фисунова (Рыжакова) Ульяна Савельевна
Рождение ребёнка
01.11.1909
Дочь: Сидоренко (Фисунова) Анна Степановна
Мать ребёнка: Фисунова (Рыжакова) Ульяна Савельевна
Рождение ребёнка
30.09.1911
Дочь: Фисунова София Степановна
Мать ребёнка: Фисунова (Рыжакова) Ульяна Савельевна
Смерть
С 1914 по 1917
Рождение ребёнка
20.01.1914
Дочь: Фисунова Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Фисунова (Рыжакова) Ульяна Савельевна