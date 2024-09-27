Фисунов Степан Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФисунов Степан Трифонович

Фисунов Степан Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1914 по 1917

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фисунов Трифон

Мать: Фисунова (Черная) Горпина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фисунова (Рыжакова) Ульяна Савельевна

Рождение ребёнка
02.08.1907

Дочь: Пашкова (Фисунова) Ольга Степановна

Мать ребёнка: Фисунова (Рыжакова) Ульяна Савельевна

Нетяговка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.11.1909

Дочь: Сидоренко (Фисунова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Фисунова (Рыжакова) Ульяна Савельевна

Нетяговка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
30.09.1911

Дочь: Фисунова София Степановна

Мать ребёнка: Фисунова (Рыжакова) Ульяна Савельевна

Смерть
С 1914 по 1917
Рождение ребёнка
20.01.1914

Дочь: Фисунова Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Фисунова (Рыжакова) Ульяна Савельевна

Нетяговка, Мглинский муниципальный район, Брянская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.