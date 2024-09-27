Фисунова (Рыжакова) Ульяна Савельевна
Место рожденияНетяговка
Дата рождения1886
Дата смерти1941
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Рыжаков Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1907
Дочь: Пашкова (Фисунова) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Фисунов Степан Трифонович
Рождение ребёнка
01.11.1909
Дочь: Сидоренко (Фисунова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Фисунов Степан Трифонович
Рождение ребёнка
30.09.1911
Дочь: Фисунова София Степановна
Отец ребёнка: Фисунов Степан Трифонович
Рождение ребёнка
20.01.1914
Дочь: Фисунова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Фисунов Степан Трифонович
Смерть
1941