Фисунова (Рыжакова) Ульяна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисунова (Рыжакова) Ульяна Савельевна

Место рождения

Нетяговка

Дата рождения

1886

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Рыжаков Савелий

Мать: Рыжакова (Протченко) Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышко Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фисунов Степан Трифонович

Рождение ребёнка
02.08.1907

Дочь: Пашкова (Фисунова) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Фисунов Степан Трифонович

Нетяговка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.11.1909

Дочь: Сидоренко (Фисунова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Фисунов Степан Трифонович

Нетяговка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
30.09.1911

Дочь: Фисунова София Степановна

Отец ребёнка: Фисунов Степан Трифонович

Рождение ребёнка
20.01.1914

Дочь: Фисунова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Фисунов Степан Трифонович

Нетяговка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1941
Нетяговка, Мглинский муниципальный район, Брянская область

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