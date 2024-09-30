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Саволайнен (Риккинен) София Абрамовна

Место рождения

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

23.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1902

Отец: Риккенен Абрам Андреевич

Мать: Риккинен (Хеймонен) Вальборга Ивановна

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
02.11.1922

Муж: Саволайнен Вяйнё-Иван Андреевич

Рождение ребёнка
17.08.1923

Сын: Саволайнен Онни-Вальтер Вяйнё-Иванович

Отец ребёнка: Саволайнен Вяйнё-Иван Андреевич

Рождение ребёнка
16.03.1926

Сын: Саволайнен Яльмар Вяйнё-Иванович

Отец ребёнка: Саволайнен Вяйнё-Иван Андреевич

Рождение ребёнка
13.05.1932

Дочь: (Саволайнен) Тюне Вяйнё-Ивановна

Отец ребёнка: Саволайнен Вяйнё-Иван Андреевич

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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