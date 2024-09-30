Саволайнен (Риккинен) София Абрамовна
Место рождения
Дата рождения23.06.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1902
Бракосочетание
02.11.1922
Рождение ребёнка
17.08.1923
Сын: Саволайнен Онни-Вальтер Вяйнё-Иванович
Отец ребёнка: Саволайнен Вяйнё-Иван Андреевич
Рождение ребёнка
16.03.1926
Сын: Саволайнен Яльмар Вяйнё-Иванович
Отец ребёнка: Саволайнен Вяйнё-Иван Андреевич
Рождение ребёнка
13.05.1932
Дочь: (Саволайнен) Тюне Вяйнё-Ивановна
Отец ребёнка: Саволайнен Вяйнё-Иван Андреевич
Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно