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Саволайнен Вяйнё-Иван Андреевич

Место рождения

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

21.08.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1900

Отец: Саволайнен Андрей Иванович

Мать: Саволайнен (Хуттунен) Екатерина Ильинична

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
02.11.1922

Жена: Саволайнен (Риккинен) София Абрамовна

Рождение ребёнка
17.08.1923

Сын: Саволайнен Онни-Вальтер Вяйнё-Иванович

Мать ребёнка: Саволайнен (Риккинен) София Абрамовна

Рождение ребёнка
16.03.1926

Сын: Саволайнен Яльмар Вяйнё-Иванович

Мать ребёнка: Саволайнен (Риккинен) София Абрамовна

Рождение ребёнка
13.05.1932

Дочь: (Саволайнен) Тюне Вяйнё-Ивановна

Мать ребёнка: Саволайнен (Риккинен) София Абрамовна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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