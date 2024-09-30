Саволайнен Вяйнё-Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1900
Бракосочетание
02.11.1922
Рождение ребёнка
17.08.1923
Сын: Саволайнен Онни-Вальтер Вяйнё-Иванович
Мать ребёнка: Саволайнен (Риккинен) София Абрамовна
Рождение ребёнка
16.03.1926
Сын: Саволайнен Яльмар Вяйнё-Иванович
Мать ребёнка: Саволайнен (Риккинен) София Абрамовна
Рождение ребёнка
13.05.1932
Дочь: (Саволайнен) Тюне Вяйнё-Ивановна
Мать ребёнка: Саволайнен (Риккинен) София Абрамовна
Смерть
Неизвестно