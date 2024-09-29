Горбунова Аксинья (Ксения) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1855
Рождение ребёнка
10.10.1855 ст.
Сын: Горбунов Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Ларионович
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
11.11.1857 ст.
Сын: Горбунов Фёдор Афанасьевич
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Ларионович
Рождение ребёнка
02.08.1863 ст.
Сын: Горбунов Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Ларионович
Рождение ребёнка
05.03.1866 ст.
Сын: Горбунов Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Ларионович
Рождение ребёнка
16.03.1867 ст.
Сын: Горбунов Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Ларионович
Рождение ребёнка
01.05.1868 ст.
Сын: Горбунов Федосий Афанасьевич
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Ларионович
Смерть
Неизвестно