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Горбунова Аксинья (Ксения) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1855

Муж: Горбунов Афанасий Ларионович

Рождение ребёнка
10.10.1855 ст.

Сын: Горбунов Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Ларионович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.11.1857 ст.

Сын: Горбунов Фёдор Афанасьевич

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Ларионович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.08.1863 ст.

Сын: Горбунов Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Ларионович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.03.1866 ст.

Сын: Горбунов Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Ларионович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.03.1867 ст.

Сын: Горбунов Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Ларионович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.05.1868 ст.

Сын: Горбунов Федосий Афанасьевич

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Ларионович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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