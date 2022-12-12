Глазков Семен Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Панкова Анисья Семеновна
Мать ребёнка: Глазкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
26.11.1898
Сын: Глазков Василий Семенович
Мать ребёнка: Глазкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1898 и 1904
Мать ребёнка: Глазкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каретникова Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Глазкова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно