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Глазков Семен Петрович

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Место рождения

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Панкова Анисья Семеновна

Мать ребёнка: Глазкова Евдокия Васильевна

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1898

Сын: Глазков Василий Семенович

Мать ребёнка: Глазкова Евдокия Васильевна

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Между 1898 и 1904

Сын: Глазков Иван Семенович

Мать ребёнка: Глазкова Евдокия Васильевна

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каретникова Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Глазкова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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