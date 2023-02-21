Глазкова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Панкова Анисья Семеновна
Отец ребёнка: Глазков Семен Петрович
Рождение ребёнка
26.11.1898
Сын: Глазков Василий Семенович
Отец ребёнка: Глазков Семен Петрович
Рождение ребёнка
Между 1898 и 1904
Отец ребёнка: Глазков Семен Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каретникова Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Глазков Семен Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно