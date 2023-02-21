Глазкова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Панкова Анисья Семеновна

Отец ребёнка: Глазков Семен Петрович

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1898

Сын: Глазков Василий Семенович

Отец ребёнка: Глазков Семен Петрович

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Между 1898 и 1904

Сын: Глазков Иван Семенович

Отец ребёнка: Глазков Семен Петрович

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каретникова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Глазков Семен Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Семен Петрович

Смерть
Неизвестно
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