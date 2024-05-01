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Вальнева Елена Ивановна

Место рождения

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вальнева Александра Александровна

Отец ребёнка: Вальнев Александр Васильевич

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вальнев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.1862 ст.

Сын: Вальнев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Вальнев Александр Васильевич

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
- № 6 о рождении 1 февраля 1862 года сына Георгия у крестьянина села Емецка Александра Васильевича Вальнева и законной жены его Елены Ивановны, оба православного вероисповедания. Крещен 2 февраля 1862... Показать все
Смерть
Неизвестно
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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