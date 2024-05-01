Вальнева Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вальнева Александра Александровна
Отец ребёнка: Вальнев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1862 ст.
Сын: Вальнев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Вальнев Александр Васильевич
- № 6 о рождении 1 февраля 1862 года сына Георгия у крестьянина села Емецка Александра Васильевича Вальнева и законной жены его Елены Ивановны, оба православного вероисповедания. Крещен 2 февраля 1862... Показать все
Смерть
Неизвестно