Инякина Анастасия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Анастасия Артемьевна

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Василиса Петровна

Отец ребёнка: Инякин Петр Артемьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Инякин Григорий Артемьевич

Отец ребёнка: Инякин Петр Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Петр Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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