Тишина (Сутурина) Екатерина Логовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1905
Отец ребёнка: Тишин Дмитрий Терентьевич
п. Чикой под Улан-Удэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тишин Дмитрий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тишин Дмитрий Терентьевич
Смерть
Неизвестно