Тишин Дмитрий Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишин Дмитрий Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1905

Сын: Тишин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Тишина Екатерина Логовна

п. Чикой под Улан-Удэ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишин Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Тишина Екатерина Логовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишин Аркадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Тишина Екатерина Логовна

Смерть
Неизвестно
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