Артемьева (Филипова) Пелагея Минеевна
женский, родилась 1822
умерла Неизвестно
ОтецФилипов Миней Афанасьевич1776 г.р.
МатьФилипова (Кузнецова) Марфа Михайловна?.02.1782 г.р.
Супруги
Артемьев Моисей Никонорович1825 г.р.
Дети
Долгих (Артемьева) Прасковья МосеевнаОколо 1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Долгих (Артемьева) Прасковья Мосеевна
Отец ребёнка: Артемьев Моисей Никонорович
Смерть
Неизвестно