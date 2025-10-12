Артемьева (Филипова) Пелагея Минеевна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Артемьева (Филипова) Пелагея Минеевна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась 1822

умерла Неизвестно

Отец
Филипов Миней Афанасьевич1776 г.р.
Мать
Филипова (Кузнецова) Марфа Михайловна?.02.1782 г.р.
Супруги
Артемьев Моисей Никонорович1825 г.р.
Дети
Долгих (Артемьева) Прасковья МосеевнаОколо 1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Филипов Миней Афанасьевич

Мать: Филипова (Кузнецова) Марфа Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Моисей Никонорович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Долгих (Артемьева) Прасковья Мосеевна

Отец ребёнка: Артемьев Моисей Никонорович

Смерть
Неизвестно

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