Филипов Миней Афанасьевич
мужской, родился 1776, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
умер Неизвестно
ОтецФилипов Афанасий Филипович1732 г.р.
МатьФилипова Домна Савельевна1731 г.р.
Супруги
Филипова (Кузнецова) Марфа Михайловна?.02.1782 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Вычислено 07.01.1801
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Артемьева (Филипова) Пелагея Минеевна
Мать ребёнка: Филипова (Кузнецова) Марфа Михайловна
Смерть
Неизвестно