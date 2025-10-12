Филипов Миней Афанасьевич 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Филипов Миней Афанасьевич

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился 1776, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

умер Неизвестно

Отец
Филипов Афанасий Филипович1732 г.р.
Мать
Филипова Домна Савельевна1731 г.р.
Супруги
Филипова (Кузнецова) Марфа Михайловна?.02.1782 г.р.
Дети
Артемьева (Филипова) Пелагея Минеевна1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Филипов Афанасий Филипович

Мать: Филипова Домна Савельевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Бракосочетание
Вычислено 07.01.1801

Жена: Филипова (Кузнецова) Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Артемьева (Филипова) Пелагея Минеевна

Мать ребёнка: Филипова (Кузнецова) Марфа Михайловна

Смерть
Неизвестно

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