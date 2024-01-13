Фалинский Анатолий
Место рожденияСаперный пер., д.13, кв.20 (место жит.)
Дата рождения04.12.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1931
Отец: Фалинский Александр
Мать: Фалинская Ольга
Саперный пер., д.13, кв.20 (место жит.)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно