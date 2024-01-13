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Фалинский Анатолий

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Место рождения

Саперный пер., д.13, кв.20 (место жит.)

Дата рождения

04.12.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1931

Отец: Фалинский Александр

Мать: Фалинская Ольга

Саперный пер., д.13, кв.20 (место жит.)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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