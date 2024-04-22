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Сутурин Степан Иванович

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Место рождения

Гремяча, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

06.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сутурин Иван

Мать: не указана

Гремяча, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Сутурин Александр Степанович

Мать ребёнка: Сутурина Харитинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Сутурина Ксения Степановна

Мать ребёнка: Сутурина Харитинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Сутурина Валентина Степановна

Мать ребёнка: Сутурина Харитинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.10.1938

Дочь: Попкова Любовь Степановна

Мать ребёнка: Сутурина Харитинья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сутурина Харитинья Фёдоровна

Смерть
06.03.1943
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