Сутурин Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти06.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Сутурин Иван
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сутурин Александр Степанович
Мать ребёнка: Сутурина Харитинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Сутурина Ксения Степановна
Мать ребёнка: Сутурина Харитинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Сутурина Валентина Степановна
Мать ребёнка: Сутурина Харитинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.10.1938
Дочь: Попкова Любовь Степановна
Мать ребёнка: Сутурина Харитинья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1943