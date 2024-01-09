Михайленко (Ганьченко) Мария Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайленко (Ганьченко) Мария Саввина

Место рождения

Гриневка, Сумська область

Дата рождения

10.08.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1848 ст.

Отец: Ганьченко Савва Евстафиев

Мать: Ганьченко Параскева Павлова

Гриневка, Сумська область
Бракосочетание
05.02.1867 ст.

Муж: Михайленко Иосиф Кирылов

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.11.1868 ст.

Дочь: Беда (Михайленко) Мария Иосифова

Отец ребёнка: Михайленко Иосиф Кирылов

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.07.1871 ст.

Дочь: Михайленко Марина Иосифова

Отец ребёнка: Михайленко Иосиф Кирылов

Гриневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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