Михайленко (Ганьченко) Мария Саввина
Место рождения
Дата рождения10.08.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1848 ст.
Бракосочетание
05.02.1867 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1868 ст.
Дочь: Беда (Михайленко) Мария Иосифова
Отец ребёнка: Михайленко Иосиф Кирылов
Рождение ребёнка
17.07.1871 ст.
Дочь: Михайленко Марина Иосифова
Отец ребёнка: Михайленко Иосиф Кирылов
Смерть
Неизвестно