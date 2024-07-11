Епифанова (Рябчикова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова (Рябчикова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Баталы, район имени Беимбета Майлина, Костанайская область

Дата рождения

18.10.1956

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1936 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1956

Отец: Рябчиков Алексей Павлович

Мать: Рябчикова (Чиркова) Полина Михайловна

Баталы, район имени Беимбета Майлина, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епифанов Сергей Павлович

Образование
С 1964 по 1972
Баталы, район имени Беимбета Майлина, Костанайская область
Школа №92
Образование
С 1972 по 1974
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Школа №34
Образование
С 1974 по 1975
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Лицей №5
Рождение ребёнка
27.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епифанов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
14.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епифанов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
12.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епифанов Сергей Павлович

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