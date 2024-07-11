Епифанова (Рябчикова) Галина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1964 по 1972
Школа №92
Образование
С 1972 по 1974
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Школа №34
Образование
С 1974 по 1975
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Лицей №5
Рождение ребёнка
27.06.1977
Рождение ребёнка
14.05.1981
Рождение ребёнка
12.07.1985