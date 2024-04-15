Гончаренко Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Андрей Васильевич

Гончаренко Андрей Васильевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.10.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1865 ст.

Отец: Гончаренко Василий Филиппович

Мать: Гончаренко Пелагея Дмитриевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9RD?i=70&cc=3511744
Крещение
03.10.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
02.07.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Степанович Симоненко
Восприемник
12.01.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Степанович Симоненко
Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Гончаренко Анна Тарасовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.02.1894 ст.

Сын: Гончаренко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гончаренко Анна Тарасовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
16.04.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Георгий Степанович Симоненко
Восприемник
03.11.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Родион Андреевич Или Васильевич Каминский Или Гончаренко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончаренко Анна Тарасовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close