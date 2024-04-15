Гончаренко Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1865 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9RD?i=70&cc=3511744
Крещение
03.10.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
02.07.1885 ст.
Андрей Степанович Симоненко
Восприемник
12.01.1887 ст.
Павел Степанович Симоненко
Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Гончаренко Анна Тарасовна
Рождение ребёнка
22.02.1894 ст.
Сын: Гончаренко Иван Андреевич
Мать ребёнка: Гончаренко Анна Тарасовна
Восприемник
16.04.1894 ст.
Георгий Степанович Симоненко
Восприемник
03.11.1894 ст.
Родион Андреевич Или Васильевич Каминский Или Гончаренко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно