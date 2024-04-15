Гончаренко Анна Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Гончаренко Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1894 ст.
Сын: Гончаренко Иван Андреевич
Отец ребёнка: Гончаренко Андрей Васильевич
Восприемник
05.08.1902 ст.
Евдокия Тимофеевна Каменская
Восприемник
06.07.1906 ст.
Афанасий Тимофеевич Каменский
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно