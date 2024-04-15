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Гончаренко Анна Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Гончаренко Андрей Васильевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.02.1894 ст.

Сын: Гончаренко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Гончаренко Андрей Васильевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
05.08.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Тимофеевна Каменская
Восприемник
06.07.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Афанасий Тимофеевич Каменский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаренко Андрей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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