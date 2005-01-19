Сисев Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905
Отец: Сисев Федор Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1928
Дочь: Анохина Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Сисева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Сисева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Сисева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
15.08.1946
Сын: Сисев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сисева Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сисева Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно