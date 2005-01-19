Сисев Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сисев Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905

Отец: Сисев Федор Петрович

Мать: Сисева Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1928

Дочь: Анохина Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Сисева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Сисева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Сисева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
15.08.1946

Сын: Сисев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сисева Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сисева Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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