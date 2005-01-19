Сисева (Черных) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1908
Дата смерти24.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1928
Дочь: Анохина Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Сисев Николай Федорович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Сисева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Сисев Николай Федорович
Рождение ребёнка
15.08.1946
Сын: Сисев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сисев Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1979