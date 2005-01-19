Сисева (Черных) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сисева (Черных) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1908

Дата смерти

24.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1928

Дочь: Анохина Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Сисев Николай Федорович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Сисева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Сисев Николай Федорович

Рождение ребёнка
15.08.1946

Сын: Сисев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сисев Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сисев Николай Федорович

Смерть
24.12.1979
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