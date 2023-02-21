Сисева (Бекетова) Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1901 ст.
Муж: Сисев Федор Петрович
Рождение ребёнка
23.05.1903
Дочь: Руднева Александра Федоровна
Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович
Рождение ребёнка
19.12.1905
Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1906
Дочь: Сисева Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович
Рождение ребёнка
03.11.1911
Дочь: Сисева Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1914
Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович
Рождение ребёнка
27.06.1915
Сын: Сисев Павел Федоров
Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1918
Дочь: Маркина Вера Федоровна
Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сисев Иван Федорович
Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович
Смерть
1972