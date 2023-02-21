Сисева (Бекетова) Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сисева (Бекетова) Стефанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1901 ст.

Муж: Сисев Федор Петрович

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1903

Дочь: Руднева Александра Федоровна

Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.12.1905

Сын: Сисев Николай Федорович

Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович

Рождение ребёнка
12.08.1906

Дочь: Сисева Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович

Рождение ребёнка
03.11.1911

Дочь: Сисева Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1914

Сын: Сисев Павел Федорович

Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович

Рождение ребёнка
27.06.1915

Сын: Сисев Павел Федоров

Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович

Рождение ребёнка
20.02.1918

Дочь: Маркина Вера Федоровна

Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сисев Иван Федорович

Отец ребёнка: Сисев Федор Петрович

Смерть
1972
Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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