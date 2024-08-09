Кириллова Дарья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1816 ст.
Рождение ребёнка
28.11.1817 ст.
Рождение ребёнка
02.03.1819 ст.
Дочь: Гордеева-Федорова (Иларионова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Феодоров (Гордеев) Иван Иларионович
Рождение ребёнка
06.11.1821 ст.
Сын: Гордеев-Федоров (Иларионов) Иван Иванович
Отец ребёнка: Феодоров (Гордеев) Иван Иларионович
Рождение ребёнка
08.11.1825 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1827 ст.
Дочь: Гордеева-Федорова (Иларионова) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Феодоров (Гордеев) Иван Иларионович
Рождение ребёнка
02.02.1830 ст.
Рождение ребёнка
15.05.1832 ст.
Рождение ребёнка
13.06.1835 ст.
Сын: Гордеев-Федоров (Иларионов) Леонтий Иванович (Иоаннович)
Отец ребёнка: Феодоров (Гордеев) Иван Иларионович
Смерть
Неизвестно