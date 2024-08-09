Кириллова Дарья Трофимовна 1792 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллова Дарья Трофимовна

Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.02.1816 ст.

Муж: Феодоров (Гордеев) Иван Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1817 ст.

Сын: Гордеев-Федоров (Иларионов) Стефан Иванович

Отец ребёнка: Феодоров (Гордеев) Иван Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1819 ст.

Дочь: Гордеева-Федорова (Иларионова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Феодоров (Гордеев) Иван Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1821 ст.

Сын: Гордеев-Федоров (Иларионов) Иван Иванович

Отец ребёнка: Феодоров (Гордеев) Иван Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1825 ст.

Сын: Гордеев-Федоров (Иларионов) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Феодоров (Гордеев) Иван Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1827 ст.

Дочь: Гордеева-Федорова (Иларионова) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Феодоров (Гордеев) Иван Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1830 ст.

Сын: Гордеев-Федоров (Иларионов) Никифор Иванович

Отец ребёнка: Феодоров (Гордеев) Иван Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1832 ст.

Сын: Гордеев-Федоров (Иларионов) Алексей Иванович

Отец ребёнка: Феодоров (Гордеев) Иван Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1835 ст.

Сын: Гордеев-Федоров (Иларионов) Леонтий Иванович (Иоаннович)

Отец ребёнка: Феодоров (Гордеев) Иван Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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