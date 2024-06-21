Бахирко (Малая) Галина Семёновна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахирко (Малая) Галина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бахирко Пётр Александрович

Отец ребёнка: Бахирко Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1936

Дочь: Олейник Вера Александровна

Отец ребёнка: Бахирко Александр Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1939

Сын: Бахирко Михаил Александрович

Отец ребёнка: Бахирко Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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