Бахирко (Малая) Галина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бахирко Пётр Александрович
Отец ребёнка: Бахирко Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1936
Дочь: Олейник Вера Александровна
Отец ребёнка: Бахирко Александр Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1939
Сын: Бахирко Михаил Александрович
Отец ребёнка: Бахирко Александр Иванович
Смерть
Неизвестно