Бахирко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Бахирко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бахирко Пётр Александрович
Мать ребёнка: Бахирко (Малая) Галина Семёновна
Рождение ребёнка
24.02.1936
Дочь: Олейник Вера Александровна
Мать ребёнка: Бахирко (Малая) Галина Семёновна
Рождение ребёнка
09.05.1939
Сын: Бахирко Михаил Александрович
Мать ребёнка: Бахирко (Малая) Галина Семёновна
Смерть
Неизвестно