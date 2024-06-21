Бахирко Александр Иванович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахирко Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Бахирко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бахирко Пётр Александрович

Мать ребёнка: Бахирко (Малая) Галина Семёновна

Рождение ребёнка
24.02.1936

Дочь: Олейник Вера Александровна

Мать ребёнка: Бахирко (Малая) Галина Семёновна

Рождение ребёнка
09.05.1939

Сын: Бахирко Михаил Александрович

Мать ребёнка: Бахирко (Малая) Галина Семёновна

Смерть
Неизвестно

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