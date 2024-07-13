Руденко (Котовщикова) Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРуденко (Котовщикова) Александра

Руденко (Котовщикова) Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Есипова (Котовщикова) Варвара Иудовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Руденко Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руденко Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руденко Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Руденко Леонид

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.