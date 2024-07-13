Руденко (Котовщикова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руденко Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Руденко Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Руденко Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руденко Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Руденко Леонид
Смерть
Неизвестно