Руденко Леонид Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРуденко Леонид

Руденко Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Руденко (Котовщикова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руденко (Котовщикова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руденко Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Руденко (Котовщикова) Александра

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.