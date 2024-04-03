Скрипкина (Тишкова) Анна
Место рождениясело Юрино Шацкого уезда
Дата рождения1871
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
село Юрино Шацкого уезда
Бракосочетание
1887
Муж: Скрипкин Федор
село Юрино. Шацкого уезда.
Рождение ребёнка
1897
Сын: Скрипкин Андрей
Отец ребёнка: Скрипкин Федор
с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния
Смерть
1956
Рязанская обл. Каверинский рн. с. Юрино
Похороны
Неизвестно
с. Юрино