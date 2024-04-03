Скрипкина (Тишкова) Анна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрипкина (Тишкова) Анна

Место рождения

село Юрино Шацкого уезда

Дата рождения

1871

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

село Юрино Шацкого уезда
Бракосочетание
1887

Муж: Скрипкин Федор

село Юрино. Шацкого уезда.
Рождение ребёнка
1897

Сын: Скрипкин Андрей

Отец ребёнка: Скрипкин Федор

с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния
Смерть
1956
Рязанская обл. Каверинский рн. с. Юрино
Похороны
Неизвестно
с. Юрино

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