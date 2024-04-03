Скрипкин Федор
Место рожденияТамбовская губ. Агишевская волость. с. Юрино
Дата рождения1867
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская губ. Агишевская волость. с. Юрино
Бракосочетание
1887
Жена: Скрипкина (Тишкова) Анна
село Юрино. Шацкого уезда.
Рождение ребёнка
1897
Сын: Скрипкин Андрей
Мать ребёнка: Скрипкина (Тишкова) Анна
с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния
Смерть
1937
Похороны
Неизвестно
с. Юрино