Скрипкин Федор 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрипкин Федор

Место рождения

Тамбовская губ. Агишевская волость. с. Юрино

Дата рождения

1867

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губ. Агишевская волость. с. Юрино
Бракосочетание
1887

Жена: Скрипкина (Тишкова) Анна

село Юрино. Шацкого уезда.
Рождение ребёнка
1897

Сын: Скрипкин Андрей

Мать ребёнка: Скрипкина (Тишкова) Анна

с. Юрино Агишевская Волость Тамбовская губерния
Смерть
1937
Похороны
Неизвестно
с. Юрино

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