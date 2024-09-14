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Бибакова Матрона Аверкеевна

Место рождения

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.10.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1876 ст.

Отец: Бибаков Аверкий Артемьевич

Мать: Бибакова Пелагея Якимовна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Григорий Деомидович

Рождение ребёнка
01.05.1897

Сын: Илларионов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Илларионов Григорий Деомидович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1900

Сын: Илларионов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Илларионов Григорий Деомидович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1903

Сын: Илларионов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Илларионов Григорий Деомидович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1912

Сын: Илларионов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Илларионов Григорий Деомидович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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