Бибакова Матрона Аверкеевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1876 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1897
Сын: Илларионов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Илларионов Григорий Деомидович
Рождение ребёнка
26.10.1900
Сын: Илларионов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Илларионов Григорий Деомидович
Рождение ребёнка
05.03.1903
Сын: Илларионов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Илларионов Григорий Деомидович
Рождение ребёнка
12.08.1912
Сын: Илларионов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Илларионов Григорий Деомидович
Смерть
Неизвестно