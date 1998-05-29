Попов Анатолий Михайлович 12.06.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1955

Дата смерти

29.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1955

Отец: Попов Михаил Иванович

Мать: Попова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1977

Сын: Попов Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1983

Дочь: Баташева Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1983

Дочь: Баташева Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Попова Ольга Юрьевна

Смерть
29.05.1998

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