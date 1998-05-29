Попов Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1955
Дата смерти29.05.1998
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1955
Отец: Попов Михаил Иванович
Мать: Попова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1977
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1983
Дочь: Баташева Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1983
Дочь: Баташева Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Попова Ольга Юрьевна
Смерть
29.05.1998