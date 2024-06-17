Баташева Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1983
Отец: Попов Анатолий Михайлович
Мать: Попова Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баташев Владимир Викторович
Рождение ребёнка
19.11.2004
Сын: Баташев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Баташев Владимир Викторович