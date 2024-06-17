Баташева Наталья Анатольевна 13.08.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБаташева Наталья Анатольевна

Баташева Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1983

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1983

Отец: Попов Анатолий Михайлович

Мать: Попова Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баташев Владимир Викторович

Рождение ребёнка
19.11.2004

Сын: Баташев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Баташев Владимир Викторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.