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Jaworski Wojciech Jan

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Место рождения

Góry Gorzków

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Jaworski Franciszek

Мать: Jaworska Anna

Góry Gorzków
Рождение ребёнка
09.04.1858

Сын: Jaworski Leon Wojciech

Мать ребёнка: Jaworska Katarzyna

Wielkopole, Krasnystaw County, Krasnystaw County, Lublin Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
20.07.1862

Дочь: Pułaski Marianna

Мать ребёнка: Jaworska Katarzyna

Смерть
Неизвестно
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