Jaworski Wojciech Jan
Место рожденияGóry Gorzków
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Jaworski Franciszek
Мать: Jaworska Anna
Góry Gorzków
Рождение ребёнка
09.04.1858
Мать ребёнка: Jaworska Katarzyna
Wielkopole, Krasnystaw County, Krasnystaw County, Lublin Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
20.07.1862
Дочь: Pułaski Marianna
Мать ребёнка: Jaworska Katarzyna
Смерть
Неизвестно