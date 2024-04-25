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Овечкина Ирина Степановна

Место рождения

Юлинка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Юлинка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Овечкин Никанор Петрович

Отец ребёнка: Овечкин Петр Владимирович

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
отец записан под фамилией Прохоров
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Тюленева Мария Петровна

Отец ребёнка: Овечкин Петр Владимирович

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Овечкина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Овечкин Петр Владимирович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Овечкина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Овечкин Петр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овечкин Петр Владимирович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1913
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