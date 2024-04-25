Овечкина Ирина Степановна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Овечкин Петр Владимирович
отец записан под фамилией Прохоров
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Тюленева Мария Петровна
Отец ребёнка: Овечкин Петр Владимирович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Овечкина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Овечкин Петр Владимирович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Овечкина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Овечкин Петр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1913