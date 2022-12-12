Татиана Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1797
Сын: Стефан Ананьев
Отец ребёнка: Ананий Харитонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананий Харитонов
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно