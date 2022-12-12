Татиана Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татиана Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1797

Сын: Стефан Ананьев

Отец ребёнка: Ананий Харитонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананий Харитонов

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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