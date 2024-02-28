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Асанова Александра Леонтева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Петр Васильев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Асанова Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Асанов Петр Васильев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
27.02.1850

Дочь: Асанова Аксинья Петрова

Отец ребёнка: Асанов Петр Васильев

МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Рождение ребёнка
1851

Сын: Асанов Иван Петров

Отец ребёнка: Асанов Петр Васильев

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Смерть
Неизвестно

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