Асанова Александра Леонтева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асанов Петр Васильев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Асанова Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Асанов Петр Васильев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
27.02.1850
Дочь: Асанова Аксинья Петрова
Отец ребёнка: Асанов Петр Васильев
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Рождение ребёнка
1851
Сын: Асанов Иван Петров
Отец ребёнка: Асанов Петр Васильев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Смерть
Неизвестно