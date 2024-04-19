Гусев Гаврила Васильевич
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смерти1863
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: Гусев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Гусева Авдотья
Рождение ребёнка
1818 ст.
Мать ребёнка: Гусева Авдотья
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Гусева Авдотья
Рождение ребёнка
?.03.1833
Мать ребёнка: Гусева Авдотья
Смерть
1863