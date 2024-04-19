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Гусев Гаврила Васильевич

Место рождения

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Гусев Василий

Мать: не указана

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Гусев Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Гусев Пахом Гаврилович

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Гусев Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.03.1833

Сын: Гусев Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1863
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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