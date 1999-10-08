Любченко (Тришкина) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбченко (Тришкина) Клавдия Алексеевна

Любченко (Тришкина) Клавдия Алексеевна

Место рождения

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.11.1921

Дата смерти

08.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921

Отец: Тришкин Алексей Андреевич

Мать: Тришкина Анастасия Петровна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.03.1945

Дочь: Лопатина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любченко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любченко Василий Иванович

Смерть
08.10.1999
Переяслав, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close