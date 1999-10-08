Любченко (Тришкина) Клавдия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1921
Дата смерти08.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921
Рождение ребёнка
17.03.1945
Дочь: Лопатина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любченко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Любченко Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1999
Переяслав, Київська область