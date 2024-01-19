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Любченко Василий Иванович

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

14.01.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1921

Отец: Любченко Иван

Мать: Любченко Полина Афанасьевна

Переяслав, Київська область
Призыв на военную службу
27.08.1939
Рождение ребёнка
17.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любченко Клавдия Алексеевна

Военная служба
14.07.1956
Окончание военной службы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любченко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Любченко Клавдия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любченко Клавдия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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