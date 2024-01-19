Любченко Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения14.01.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1921
Отец: Любченко Иван
Призыв на военную службу
27.08.1939
Рождение ребёнка
17.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любченко Клавдия Алексеевна
Военная служба
14.07.1956
Окончание военной службы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любченко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Любченко Клавдия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно