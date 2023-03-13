$9
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Базуновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Сырцова (Базунова) Аксинья
Отец ребёнка: Базуновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Базунова) Пелагея
Отец ребёнка: Базуновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Базуновъ Павелъ
Отец ребёнка: Базуновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Базуновъ Родионъ
Отец ребёнка: Базуновъ Степанъ