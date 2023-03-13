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$9

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базуновъ Степанъ

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Сырцова (Базунова) Аксинья

Отец ребёнка: Базуновъ Степанъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Базунова) Пелагея

Отец ребёнка: Базуновъ Степанъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Базуновъ Павелъ

Отец ребёнка: Базуновъ Степанъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Базуновъ Родионъ

Отец ребёнка: Базуновъ Степанъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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