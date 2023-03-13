Базуновъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Базуновъ Маркелъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Сырцова Аксинья
Мать ребёнка: $9
Рождение ребёнка
1778
Рождение ребёнка
1780
Сын: Базуновъ Павелъ
Мать ребёнка: $9
Рождение ребёнка
1781
Сын: Базуновъ Родионъ
Мать ребёнка: $9
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Базунова Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Базуновъ Василий
Мать ребёнка: Базунова Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Базунова Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Базунова Авдотья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $9