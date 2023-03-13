Базуновъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базуновъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Базуновъ Маркелъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Сырцова Аксинья

Мать ребёнка: $9

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: $9

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Базуновъ Павелъ

Мать ребёнка: $9

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Базуновъ Родионъ

Мать ребёнка: $9

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Базунова Авдотья Тимофеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Базуновъ Василий

Мать ребёнка: Базунова Авдотья Тимофеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Базунова Авдотья Тимофеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Базунова Авдотья Тимофеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базунова Авдотья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $9

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