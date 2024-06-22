Шемонаев Гурий (Гурьян) Софонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шеманаев Софон (Софрон) Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Шемонаев Иван (Иоанн) Гурьевич
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
21.01.1862
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал поручителем жениху, жителю деревни Огнева заимка, крестьянину Фёдору Карповичу Шемонаеву (родной племянник) в браке с жительницей села Медведское, крестьянской дочерью, девицей Татьян... Показать все
Смерть
Неизвестно