Шемонаев Гурий (Гурьян) Софонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шемонаев Гурий (Гурьян) Софонович

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеманаев Софон (Софрон) Никифорович

Мать: не указана

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Шемонаев Иван (Иоанн) Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Поручитель
21.01.1862
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал поручителем жениху, жителю деревни Огнева заимка, крестьянину Фёдору Карповичу Шемонаеву (родной племянник) в браке с жительницей села Медведское, крестьянской дочерью, девицей Татьян... Показать все
Смерть
Неизвестно

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