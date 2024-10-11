Шеманаев Софон (Софрон) Никифорович Около 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеманаев Софон (Софрон) Никифорович

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Шеманаев Никифор Яковлевич

Мать: Шеманаева (Чупина) Дарья Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемонаев Гурий (Гурьян) Софонович

Мать ребёнка: не указана

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Упоминание
27.03.1795
Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день был указан в посемейных списках Колыванской губернии Бийского уезда Боровлянской слободы.
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1815

Сын: Шемонаев Григорий Софонович

Мать ребёнка: не указана

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1820

Сын: Шемонаев Карп Софонович

Мать ребёнка: не указана

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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