Шеманаев Софон (Софрон) Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемонаев Гурий (Гурьян) Софонович
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
27.03.1795
В этот день был указан в посемейных списках Колыванской губернии Бийского уезда Боровлянской слободы.
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1815
Сын: Шемонаев Григорий Софонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1820
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно