Килина (Килина) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2002
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Килин Яков Иванович
Мать: Килина Васса Федоровна
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2002