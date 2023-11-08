Килина (Килина) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килина (Килина) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Килин Яков Иванович

Мать: Килина Васса Федоровна

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2002
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