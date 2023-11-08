Килин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килин Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Килина Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Килина Васса Федоровна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Килина Васса Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Килина Васса Федоровна

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