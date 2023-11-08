Килин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Килина Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Килина Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Килина Васса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Килина Васса Федоровна